Прем'єр-міністр України підписав постанову № 1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії без додаткового отримання пластикового аналога. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові посвідчення водія. До того ж вони мають таку юридичну силу, як і їхні пластикові аналоги.

Тепер ми рухаємося далі у цифровізації документів і вводимо формат діджитал first. Це означає, що ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії. Ви можете оформити е-посвідчення, а пластикову картку – за бажанням. Це дасть змогу українцям завжди тримати необхідний документ у смартфоні.

«Ми будуємо цифрову державу з філософією – діджитал first. Де кожна послуга буде комфортною та логічною. Без бюрократії, зайвих походів в держоргани, довідок заради довідок. Оформлення і видача посвідчення водія в електронному форматі – це ще один революційний крок у цифровізації документів. Українці можуть отримати лише діджитал-посвідчення в Дії та використовувати їх у всіх життєвих ситуаціях. Без пластикового аналога», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Влітку команда Мінцифри зробила великий крок у збільшенні можливостей використання Дії за кордоном. Посвідчення водія доступні також в англомовній версії. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це черговий крок до міжнародної інтеграції Дії та використання застосунку в світі.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та Головним сервісним центром МВС.