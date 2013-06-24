Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зафіксувала зниження цін на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію у майже всіх областях України.

Як передає Укрінформ, про цеповідомляєпресслужба відомства.

«Відповідно до наданих за моніторингом даних, майже у всіх областях України з 14.03.2022 року відбувається зменшення ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію, а також на пальне», - йдеться у повідомленні.

Здорожчання овочів та деякої іншої продукції, на думку представників відомства, викликане сезонністю.

Зазначається, що дані для моніторингу надаються на основі наявних цін у закладах роздрібної торгівлі з різних областей та районів. У Держпродспоживслужбі підкреслили, що нині робиться все необхідне для стабілізації цін на соціально значущу продукцію.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг з метою оперативного реагування та забезпечення контролю за цінами на соціально значущі товари у роздрібній торгівлі.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про контроль за цінами на деякі продукти, лікарські препарати, паливо. Обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою дозволено здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.