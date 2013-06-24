У зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму з 1 липня в Україні зріс мінімальний гарантований розмір аліментів.

Як передає Укрінформ, про це інформує Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України у Фейсбуці.

Повідомляється, що згідно зі ст. 7 Закону “Про Державний бюджет на 2022 рік” з 1 липня 2022 року збільшено розмір прожиткового мінімуму.

Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць із 1 липня 2022 року становить 2508 гривень.

«Відповідно з липня 2022 року мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становить 1100,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років - 1372,00 грн», - ідеться в повідомленні.

При цьому, зауважують у Центральному управлінні Мін’юсту, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку й може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Зазначається, що з 1 липня 2022 року розмір прожиткового мінімуму на дітей відповідного віку становить: у віці до 6 років - 2201 грн, віком від 6 до 18 років - 2744 грн.

Статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, зокрема, що виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

При цьому мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст.182 Сімейного кодексу).