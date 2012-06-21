Понад шість мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні. За добу 04 серпня 2021 року вакциновано від COVID-19 159 121 людину.

Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані - 63 431 людина.

Протягом доби працювали 880 мобільних бригад, 2 667 пунктів щеплення; 281 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 855 095 людей, з них отримали одну дозу – 3 855 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

Нагадаємо, що у середу до України прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca від COVID-19, наданих Данією.