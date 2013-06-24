В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 263 дитини, 488 – дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 751 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 9 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених – 488», - ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15, у Києві - 16.