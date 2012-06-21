В Україні продовжує зростати тижнева кількість осіб, вакцинованих від COVID-19. За минулий тиждень було зроблено 609 тис. щеплень, тоді як тижнем раніше – 560 тис. щеплень. Про це йшлося під час селекторної наради.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цього тижня в регіони буде спрямовано ще 3,3 млн доз вакцини. Зокрема, 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac і 300 тис. доз Pfizer.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, аби кожен охочий зміг вакцинуватися.

«Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих. Завдяки домовленостям Президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації колективів і підприємств. Вже цього тижня вона буде роздана в регіони», – зазначив очільник уряду.

За підсумками селекторної наради керівникам міністерств та державних підприємств було дано завдання розпочати активну вакцинацію своїх колективів.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період.

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам «Дельта».

За словами Віктора Ляшка, пропонується, що всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест. Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.