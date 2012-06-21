В Україні за підтримки міжнародних партнерів з'явиться конкурентоспроможний державний авіаперевізник. Він забезпечить українцям доступні і зручні перельоти між регіонами країни.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. Співрозмовники обговорили оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України.

У зустрічі також взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та експерт компанії Aerogestion П’єр Денізе.

Глава держави поінформував гостей про те, що нині в Україні реалізують низку великих інфраструктурних проектів, зокрема відбувається будівництво та капітальний ремонт автодоріг, модернізують регіональні аеропорти.

Володимир Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.

Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни.

Президент України зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

«Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника», – розповів Володимир Зеленський директору Aerogestion, зауваживши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.

Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Та попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.

«Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя», – сказав Марк Роше.

Компанію Aerogestion заснували в 1999 році Марк Роше та Домінік Грец, вона спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. З часом компанія розширила свою діяльність на сферу управління прибутком. Сьогодні Aerogestion налічує близько п’ятнадцяти консультантів, які мають у середньому 20-річний досвід роботи в галузях авіатранспорту та туризму, консультують з питань управління бізнесом, комерційної стратегії, управління прибутковістю, реструктуризації та трансформації компаній.