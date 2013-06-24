Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Галузевого державного архіву воєнної розвідки для постійного зберігання архівних документів розвідувального органу Міноборони та інших суб’єктів системи воєнної розвідки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Функціонування Архіву здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України в Державному бюджеті на відповідний рік.

Згідно з постановою, Міністерство юстиції разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оброни України у тримісячний строк повинні затвердити Положення про Галузевий державний архів воєнної розвідки.