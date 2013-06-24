Сьогодні Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни» (№ 5526). «За» проголосували 340 народних депутатів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За пропозиціями Мінветеранів на державному рівні законодавчо закріплено окремий спорт ветеранів війни, – розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Наразі спільно з Міністерством молоді та спорту ми розробляємо відповідні нормативно-правові акти, щоб спортивна інфраструктура охопила всі області України, щоб кожен район та місто мали ветеранські спортивні осередки. Ми прагнемо, щоб структура ветеранських спортивних організацій розширювалася, а спортивні змагання серед захисників проводилися не тільки на міжнародному, а й на обласному та районному рівнях».

Очільниця Мінветеранів також наголосила, що ухвалення цього Закону дає потужний імпульс розвитку ветеранського спорту, який є одним із пріоритетів у роботі Міністерства. Ветеранський спорт – це одна зі складових адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті.

Спортивні змагання – це не тільки інструмент реабілітації, а й можливість побудувати якісну комунікацію серед захисників, розширити коло залучених до реалізації ветеранської політики у громадах.

Нагадаємо, у червні 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту погодив та рекомендував Парламенту у першому читанні прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни». 8 вересня 2021 року український Парламент прийняв за основу проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни» (№ 5526).