У межах міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід» із Франції до України прибув гуманітарний вантаж медичного призначення.
Як передає Укрінформ, про це командування об’єднаних сил Збройних сил України повідомляє уФейсбуці.
Так, цього разу допомогу отримали Національний військово-медичний клінічний центр у Києві та Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.
За словами засновника ініціативи, командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж складається з дезінфекційних засобів, ліків, медичних розхідників, перев'язувальних матеріалів, а також засобів гігієни.
Передала допомогу асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» на чолі з віцепрезидентом Діаною Дольс у співпраці із Посольством України у Франції та французькими регіональними агенціями охорони здоров'я.
Вантаж був доставлений в Україну за безпосереднього сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, президентом якої є Леонід Костюченко, та підприємства «Санагро Україна», очолюваного Олександром Скрипкою.
Розмитнення вантажу та підготовку замовлень здійснила Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги, головою правління якої є Ігор Збишко.
Згідно з інформацією Наєва, за період роботи проєкт охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких знаходиться поблизу районів бойових дій.
Загалом до медзакладів були передані понад 215 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення.