В Україну прибули німецькі системи IRIS-T, очікуємо американські зенітні ракетні комплекси NASAMS, - повідомив Міністр оборони України Резніков Олексій, передає Урядовий портал.
«Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наших людей», – написав він у Твіттер.
Міністр оборони України особисто подякував своїй колезі Міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за її партнерство та тверду відданість підтримці України.