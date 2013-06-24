23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом. Про це повідомляє Офіс Президента на веб-сайті Офіційного інтернет-представництво Президента України.

Запланована зустріч Президента України, Президента Литви та Президента Польщі з представниками з представниками ЗМІ о 14:15 у Маріїнському палаці.

У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 45 представників засобів масової інформації.

Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями. Обов’язкова наявність COVID-сертифікатів та негативних результатів ПЛР-тестів або тестів на антиген.

Також захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Параметри інтернет-трансляції (rtmp) будуть надані додатково.