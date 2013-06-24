Упродовж 50 днів розв’язаної росією війни в Україну ввезли 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Про це розповіла заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська у звіті про роботу Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, повідомляє Укрінформ Із посиланням напресслужбу ОП.

Так, вона зазначила, що в Україну було ввезено 270 тис. тонн гумдопомоги, а також закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.

Соколовська проінформувала, що інформаційний ресурс «СпівДія» опрацьовує заявки з гарячої лінії для задоволення конкретних потреб громадян, і додала, що оброблено вже понад 48 тис. заявок.

Водночас вона нагадала, що в межах програми «Розкажи мені» люди отримують психологічну допомогу, а також працює веб-платформа для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини російською федерацією.

Своєю чергою перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила, що на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною у перший тиждень війни були розгорнуті логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.

Вона додала, що Львівська область стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів з допомогою з-за кордону.

Свириденко також наголосила, що особливу увагу Україна приділяє проблемі забезпечення пальним, та зазначила, що з перших днів війни уряд домовився з Польським агентством резерву про надання у вигляді гуманітарної допомоги 20 тис. тонн пального. Тоді ж, за її словами, була досягнута домовленість із найбільшими мережами АЗС про його видачу через свої автозаправки визначеним категоріям отримувачів.

Водночас заступник керівника ОП Кирило Тимошенко пояснив, що з гуманітарних хабів, що розташовані по всій країні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами.

За його словами, за 50 днів війни вся країна об'єдналася, і кожна не фронтова область щодня допомагає фронтовому регіону.

Крім того, він нагадав, що за допомогою зручної платформи help.gov.ua люди зі всього світу кожного дня заповнюють анкети та відправляють допомогу в Україну.

Тимошенко відзначив, що для розв'язання логістичних питань на базі Міністерства інфраструктури працює спеціальний логістичний штаб, до якого входять Укрзалізниця, Укрпошта та інші перевізники.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 2 березня підписав указ щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, спрямованого на допомогу громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією росії проти України.