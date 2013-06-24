За період новорічних та різдвяних свят — з 23.12.2021 по 10.01.2022 — АТ «Укрзалізниця» перевезло 1,56 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років. Про це повідомляє преслужба Укрзалізниці.

Загальна населеність поїздів також зросла і склала 76%, що на 11% більше порівняно з рівнем 2020/2021 років. Такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових поїздів на свята, додаткових рейсів для 5 поїздів та подовженню маршруту курсування для 2 поїздів. Це дозволило збільшити кількість запропонованих пасажирам місць на 19%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020/2021 років.

Позитивно на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень та залучили більше пасажирів. Частка цих поїздів в обсягах новорічних перевезень склала 14%.

Гарні показники продемонстрував також швидкісний рух: кількість перевезених пасажирів поїздами Інтерсіті+ зросла не тільки у порівнянні з періодом 2020/2021 років (на 36%), але й у порівнянні з «доковідним» періодом 2019/2020 років — на 4,2%.

А 9 січня 2022 року став найпіковішим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів. Для порівняння, пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3.01.2021 — тоді було перевезено 81 тисячу пасажирів.

Також АТ «Укрзалізниця» продовжує заощаджувати пасажирам час перебування в дорозі: за період новорічних свят за рахунок оптимізації час на шляху прямування зменшено на близько 350 тисяч годин.