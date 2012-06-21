Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У селі Юрківка Уманського району на Черкащині успішно реалізували проект створення та розвитку сучасної кролеферми. Керівник місцевого сільгосппідприємства ТОВ «Агроплант» Олександр Мордач ще чотирнадцять років тому вирішив узятися за розвиток нової для району галузі — кролівництво і наполегливо йшов до мети. Сьогодні комплекс об’єднує в собі вирощування кролів (кролеферму з власним відтворенням, вирощуванням, відгодівлею кролів), власне кормовиробництво від вирощування сировини (зернові культури, багаторічні трави) — до її переробки, гранулювання корму за збалансованістю раціону, забійний та переробний цехи.
Нові виробничі підрозділи працюють за європейськими стандартами, тут впроваджено новітні технології. На фермі вирощують до 50 тисяч голів кролів у рік. Реалізація проекту дала можливість створити для селян додаткові робочі місця. Кролятину реалізовують у мережі магазинів під торговою маркою «Наш кріль».
А починалося все з того, що ТОВ «Агроплант» за ініціативою Олександра Мордача викупив у збанкрутілого сільськогосподарського підприємства напівзруйновані тваринницькі приміщення і, відповідно реконструювавши їх, створив там нове виробництво. Зрозуміло, проект вимагав неабияких інвестицій. Однак сьогодні він уже дає чималу віддачу. Для обслуговуючого персоналу створено всі відповідні виробничі та побутові умови.
Своїм досвідом розвитку галузі директор ТОВ «Агроплан» Уманського району Олександр Мордач поділилися з учасниками наради, організованої управлінням агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на базі ТОВ «Кролікофф» села Іваньки Маньківського району.