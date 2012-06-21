За 16 днів роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить майже 1 тисячу доларів за 1 га землі.

"Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, у кожній області відрізняється. У середньому це приблизно одна тисяча доларів за гектар", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

1 липня в Україні запрацював ринок землі. За цей час найбільше ділянок продали у Вінницькій і Полтавській областях.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення зростатиме на 7-10% щороку. Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Після запуску ринку землі з 1 липня 1 га землі в Україні коштуватиме 1,5-2 тисячі доларів. За наступні п'ять років ціна зросте до 5 тисяч доларів.