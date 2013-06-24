Федеральний уряд ФРН не вважає за потрібне запускати в експлуатацію газогін Nord Stream 2.

Про це заявив представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу в п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми зупинили процес сертифікації газопроводу з поважних причин, і поновлення проєкту не є наразі предметом обговорення», - заявив Бюхнер, коментуючи пропозицію одного з лідерів ліберальної партії, яка входить до правлячої коаліції, запустити газогін Nord Stream 2для заповнення газових сховищ перед зимою.

Він також нагадав про інші шляхи постачання газу. Зокрема, за допомогою Nord Stream 1 і трубопроводу, який проходить територією України, росія могла би виконати всі контракти з європейськими клієнтами та забезпечити всі потреби Європи. Представник німецького уряду нагадав і про газогін «Ямал» через білорусь і Польщу, який «росія сама санкціонувала».

Представник Мінекономіки Штефан Габріель Гауфе своєю чергою підтвердив, що росія могла би задовільнити всі потреби Німеччини в газі за допомогою трубопроводу Nord Stream 1. «Пропозиція (щодо запуску Nord Stream 2 - ред.) стосується країни, яка зарекомендувала себе як ненадійний постачальник енергії. А метою федерального уряду є досягнення ... незалежності від імпорту викопних джерел енергії саме з росії», - сказав Гауфе.

У Міністерстві фінансів ФРН, яке очолює представник Ліберальної партії Крістіан Лінднер, запевнили, що міністр «вважає цю пропозицію неправильною».

Як повідомлялося, віцепрезидент німецького Бундестагу, один з керівників Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі заявив у інтерв’ю, що вважає за потрібне ввести в експлуатацію газогін Nord Stream 2, щоб заповнити газосховища ФРН перед зимовим періодом.

Газогін «Північний потік-2» було добудовано попри санкції на початку осені минулого року. Сертифікація його була зупинена 22 лютого після рішення москви визнати так звані «л/днр».