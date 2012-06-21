У мережі з’явилася інформація про досить цікавий проєкт, задуманий японською владою. Вони мають намір вже до 2025 року завершити будівництво першого в світі судна, основним призначенням якого є зберігання та транспортування енергії.

Займатися проєктом буде PowerX, повідомляє Bucha.Life, посилаючись на Saur Energ. Наразі проєкт має назву «Power ARK 100», але цілком можливо, що з часом назву змінять.

Конструкція судна має форму тримарана. На його палубі будуть розміщені контейнери з акумуляторними батареями. Кожен з них зберігатиме в собі 2 МВт/год енергії.

Очікується, що загальна вантажопідйомність судна буде настільки великою, що на його борту розміститься близько 100 батарей загальною потужністю 200 МВт/год. Такої кількості електроенергії вистачить для того, щоб забезпечувати енергією протягом доби майже 22 тисяч домогосподарств.