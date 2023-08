В Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) з‘явився електронний кабінет виробника будівельної продукції. Він дозволяє скласти декларацію показників будівельної продукції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тепер виробники можуть самостійно декларувати вид будівельної продукції (вікна, двері, арматура та її характеристики, зокрема: розміри, форма, конфігурація, тощо). Цим декларуванням виробники підтверджують відповідність продукції вимогам законодавства.

Перевірку задекларованих показників та характеристик будівельної продукції здійснює орган державного ринкового нагляду — Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Зазначимо, що експлуатаційні характеристики будівельної продукції та вимоги щодо їх підтвердження визначені у національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам.

Запуск кабінету відбувся у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Reform Support Team at Ministry of Infrastructure of Ukraine та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проекту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

Всю інформацію щодо роботи з функціоналом кабінету можна знайти в спеціальному чаті: https://t.me/budprod чи за електронною поштою підтримка щодо проблем роботи функціоналу: support@e-construction.gov.ua.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року Уряд прийняв постанову №1458 «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку», що регулює низку питань щодо надання будівельної продукції на ринку. Це стало завершальним кроком імплементації європейського Регламенту 305/2011 в національне законодавство.