В Європейському Союзі повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.

"60% всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від Covid-19 і його варіантів", в Twitter повідомила президенткою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Залишаємося пильними. Давайте робити щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших", - написала вона.

Після вакцинації проти коронавірусу людина повинна зробити тест на імунітет. Треба перевірити, як організм сприйняв вакцину і чи якісна вона. Люди, які дбають про здоров'я, обов'язково повинні здати ІФА-тест.