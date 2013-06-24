Асоціація захисників Маріуполя анонсувала на 25 червня проведення міжнародних мітингів у низці європейських країн на підтримку українських воїнів, які перебувають у полоні російської федерації.

Про це повідомляється на сторінці асоціації у Телеграмі, передає Укрінформ.

«25 червня по всій Європі заплановано проведення міжнародних мирних мітингів на підтримку захисників «Азовсталі», які наразі заходяться у полоні на окупованій території України. Авторами ідеї проведення мітингів стала ініціативна група «Вирій», яку підтримала Асоціація родин захисників «Азовсталі». Сотні українців по всьому світу вже висловили бажання провести подібний захід у своєму місті, тож наперед попереджаємо про те, що, ймовірно, до наявного списку будуть додані ще країни, а можливо, і нові дати», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що метою заходів є нагадати світу про героїзм українських захисників, привернути увагу міжнародних організацій та забезпечити постійний моніторинг ситуації третьою стороною.

«Кожен герой «Азовсталі» повинен перебувати в належних умовах, бути забезпеченим усім необхідним та повернутися додому якнайшвидше – це думка кожного українця, яку має почути планета», - наголошують рідні полонених бійців.

В асоціації підкреслили, що це будуть мирні мітинги.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у вівторок запевнив, що українська влада працює над повернення захисників Маріуполя, цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Понад 80 днів українські військовослужбовці тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація захисників міста із заблокованого російськими загарбниками металургійного комбінату "Азовсталь".

Після виведення українських військових із меткомбінату, згідно з домовленостями, вони очікують на обмін.