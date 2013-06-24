Порядок дій щодо створення механізму передачі майна, яке було заарештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), в управління виконавчої гілки влади та підприємствам держсектору або приватним управителям з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) соціальним житлом обговорено на нараді під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

Ідея нового механізму полягає в тому, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та перебувають в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити кілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10—20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб», — заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.

За результатами наради було ухвалено рішення доручити АРМА опрацювати питання щодо можливості встановлення у договорах управління активами обов’язку для управителів щодо передачі частини активів на соціальні потреби:

— для розміщення у безпечних регіонах внутрішньо переміщених осіб;

— для реабілітації військовослужбовців;

— інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнної агресії проти України.

АРМА має опрацювати разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мінреінтеграції, Фондом державного майна та іншими зацікавленими органами влади питання щодо внесення змін до законодавства для передачі майна, яке тимчасово перебувало в управлінні Федерації профспілок України, заарештовано та передано до АРМА, в управління виконавчої гілки влади та порядку його фінансування з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальним житлом, повідомляє Мінекономіки.