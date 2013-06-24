МОЗ спрощує процедуру формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) для українців, які через російську військову агресію були змушені виїхати до сусідніх країн. Про це розповіла заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, коментуючи останні зміни, внесені до наказу МОЗ №1066. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найперше ці зміни стосуються жінок, які зараз чекають на народження дитини. Починаючи з 30-го тижня вагітності жінки мають право на формування листка непрацездатності і, як наслідок, отримання відповідних соціальних виплат. Однак через розпочату росією війну ця можливість стала для декого недоступною.

«На час воєнного стану ми дозволили лікуючим лікарям формувати МВТН без особистого прийому вагітної. Щоб і надалі гарантувати вагітним жінкам право на фінансову допомогу від держави. Як це виглядатиме на практиці? Вагітна має зв’язатися з лікарем, який вів або веде її вагітність, і заявити про бажання сформувати МВТН. Якщо контакт зі своїм лікарем був втрачений, можна звернутися до іншого. Однак у такому випадку потрібно надати лікарю документ, який підтверджує вагітність та її термін. Це може бути довідка або виписка з останнього огляду вагітної в лікаря в країні її перебування», — пояснила деталі змін Марія Карчевич.

За словами заступника Міністра, лікар перевірить попередні медичні записи про вагітність в електронній системі охорони здоров’я та створить МВТН, що стане підставою для автоматичного створення електронного лікарняного.

МОЗ рекомендує вагітним тримати зв’язок зі своїм лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану медичну консультацію можна отримати за допомогою технічних засобів комунікації.