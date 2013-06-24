Культовий «Потяг до перемоги» з 5 листопада вирушить маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова). Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Вагони «Потяга до Перемоги» — це розписані українськими митцями вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам.

«Потяг до перемоги» протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України від Ужгорода до Харкова та від Києва до Одеси, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниці та Gres Todorchuk під кураторством Каті Тейлор.