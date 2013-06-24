Понад 10 мільйонів українців отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. І понад 7,5 мільйона — дві дози. З них вакцинами виробництва компанії Pfizer-BioNTech щеплено понад 4,3 мільйона людей, CoronaVac — понад 3 мільйони, вакциною AstraZeneca — понад 1,3 і Moderna — понад мільйон. Від початку кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених припадає на вікову групу громадян 20—39 років. Нині 1174 медичні заклади мають договори з НСЗУ на проведення вакцинації, з них 65 приватні і 14 лікарів-ФОП, розповіла на брифінгу заступник голови Національної служби здоров’я Тетяна Бойко.

Роботу медпрацівників, залучених до вакцинації від COVID-19, оплачує держава. Для цього медзаклад має укласти договір з НСЗУ. Програмою медичних гарантій на 2021 рік передбачено окремий пакет з вакцинації від COVID-19, а бюджетом програми на ці цілі передбачено 1,5 мільярда гривень. Медзаклади отримують оплату за фактичну кількість щеплених: 25 гривень за першу дозу і 60 за другу, повідомляє пресслужба відомства.

З початку року НСЗУ виплатила понад 397 мільйонів гривень на проведення таких щеплень.