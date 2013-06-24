Кількість хворих на коронавірусну недугу в Україні відчутно зростає щодня. І що більше в нашій країні буде вакцинованих людей, то легше буде дипломатам захищати Україну, коли йдеться про подальші можливості подорожей світом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу зауважив, що епідемічна ситуація погіршується не лише в нашій країні. Тому останніми тижнями Євросоюз істотно скоротив перелік країн «зеленої» зони. Україна поки що залишається в ній, але можливо, що після чергового перегляду переліку країн, громадянам яких дозволено вільно пересуватися в єврозоні, нас звідти вилучать.

Якщо це станеться, українцям слід пам’ятати, що це в жодному разі не скасовує безвізу. Буде запроваджено лише тимчасові обмеження на кількаденні туристські поїздки. І рішення буде переглянуто під час одного з наступних оновлень цього переліку, якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться. Якщо ми випадемо із «зеленої» зони Євросоюзу, це автоматично не встановить нових правил перетину кордонів, а лише надасть певні рекомендації державам-членам ЄС. Остаточне рішення про дозвіл чи відмову кожна країна ухвалює окремо на національному рівні. Тож тотального закриття кордонів очікувати не слід.

«МЗС України тримає руку на пульсі в цій ситуації. Навіть у таких складних умовах, коли відповідальні вакциновані громадяни змушені страждати через обмеження їхніх прав тому, що невакциновані хворіють і збільшують статистику, МЗС і посольства наполегливо працюють. Щоб коло країн, відкритих для подорожей для українців, залишалося максимально широким і надалі зростало», — зазначив міністр.

Зупинився Дмитро Кулеба і на темі розвитку відносин у форматі «Люблінського трикутника» — нового альянсу з Польщею та Литвою, частини зовнішньополітичної стратегії України. Завдяки йому країни реалізують нове бачення безпекової стратегії, де вони не залежать від великих альянсів, членами яких поки що не є. Трикутник наполегливо працює над зміцненням поясу безпеки між Балтійським і Чорним морями. Він існує трохи більш як рік, та в його межах вже відбулося дев’ять важливих зустрічей.

Нині на порядку денному, за словами міністра, — ініціатива Прем’єра Дениса Шмигаля провести засідання «Люблінського трикутника» на рівні глав урядів. Цього року у грудні у Варшаві має відбутися міжпарламентська асамблея такого формату.

Зі зрозумілим обуренням прокоментував очільник українського МЗС нещодавні висловлювання російського міністра Сергія Лаврова, коли той дозволив собі назвати недавні ініціативи України з урегулювання російсько-українського збройного конфлікту «потоком свідомості». Дмитро Кулеба нагадав, що президент Росії Володимир Путін під час останньої розмови з президентом Франції та канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів у нормандському форматі.

«Французький міністр готовий, німецький готовий. Я теж готовий на цю зустріч. І ми налаштовані конструктивно. А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктив, а на змагання зі своєю речницею у словесній еквілібристиці. Тому його слова — плювок в обличчя Франції та Німеччини. Лідери чітко домовилися, що має відбутися міністерська зустріч, яка підготує ґрунт для саміту. Проте ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. А остання заява очільника російського МЗС підриває процес мирного врегулювання та іде врозріз із домовленостями лідерів держав нормандського формату», — наголосив Дмитро Кулеба. Він закликав Сергія Лаврова погодитися на заплановану зустрів та сісти за стіл переговорів.

Дмитро Кулеба повідомив про відкриття додаткового ринку для українського експорту. Спільними зусиллями дипломатів та фахівців Держпродспоживслужби компетентні органи України та Грузії погодили форму сертифіката на експорт із нашої країни м’яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва. Він нагадав, що трохи раніше, 18 жовтня, було відкрито ринок Лівії для нової категорії товарів українського тваринництва.

«Два нових ринки цього тижня — непоганий результат. Але ми прагнемо більшого, тому й надалі створюватимемо умови для наших експортерів і міжнародної експансії українських товарів та послуг», — наголосив урядовець.