Завдяки розблокуванню роботи Міністерства охорони здоров’я підписано накази про розподіл вакцин проти поліомієліту (954 тисячі доз), кору, паротиту й краснухи (390 тисяч доз). Останні використають для вакцинації військовослужбовців, спецоперації на Львівщині, де пропущені щеплення отримають школярі. Надійдуть і ліки за більш ніж 10 програмами держзакупівель, зокрема препарати для онкохворих дітей і дорослих, хворих на гепатити, мукополісахаридоз, гемофілію, серцево-судинні недуги.
Хворі на рак щитоподібної залози вчасно отримають радіофармацевтичні препарати, адже строк використання цих ліків дуже стислий. Максимальний термін придатності становить 21 день. Ліки прибули в Україну ще минулого тижня і були готові для розвезення у лікарні. Ліки для хворих на туберкульоз, вірусний гепатит і орфанні захворювання (мукополісахаридоз) вже поставлено в Україну й нарешті їх нададуть пацієнтам. Найближчим часом препарати надійдуть до медзакладів, повідомляє прес-служба МОЗ.