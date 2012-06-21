Словацька Республіка відкрила кордони для подорожей вакцинованих українців.
Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твітері.
"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією", - зазначив Кулеба.
Відповідно до інтерактивної мапи МЗС України, невакциновані українці можуть перетинати кордон за умови дозволу на проживання у Словаччині, родичі тих, хто мають дозвіл на проживання, студенти і школярі словацьких навчальних закладів.
Для в’їзду на територію Словаччини громадяни зобов’язані зареєструватись на урядовому сайті, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни.
У разі прибуття на територію Словаччини повітряним транспортом, особа повинна до виїзду заповнити форму за посиланням. Після прибуття з визначених країн, необхідно надати негативний результат тесту RT-PCR, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.
Ця вимога не стосується дітей віком до 12 років.
Щеплені українці також звільняються від реєстрації.
Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово знімати обмеження на «несуттєві» подорожі, що були пов’язані із пандемією COVІD-19.