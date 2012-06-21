Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Як відомо, коронавірусна інфекція COVID-19 небезпечна дуже сильним запаленням, яке руйнує легені. Тому хворим дають препарати, які зменшують силу імунної відповіді, але не настільки, щоб імунітет перестав боротися з вірусом. Одним з таких антиковідних протизапальних засобів може стати БЦЖ – вакцина від туберкульозу.

Про неї давно відомо, що вона є імунним заспокійливим, і зараз її використовують не тільки для того, щоб захиститися від туберкульозу, а й для управління імунітетом при деяких захворюваннях (наприклад, при раку сечового міхура).

Автори недавньої статті в Science Advances вводили БЦЖ кільком десяткам людей у віці від 60 до 80 років. У літніх людей імунний контроль слабшає, і в результаті починається загальне уповільнене запалення. Тому, коронавірусна інфекція для них особливо небезпечна: інфекційне запалення у літніх людей виявляється особливо сильним. Однак через місяць після щеплення БЦЖ в учасників експерименту фонове запалення помітно знизилося: дослідники оцінювали його за рівнем цілої низки білків, і результати дозволяють припускати, що, якщо в організм потрапить коронавірус, імунна відповідь на нього виявиться цілком помірною. Але варто зазначити, що всі учасники експерименту були «безковідними», і чи дійсно БЦЖ допоможе літнім людям пережити COVID-19, стане ясно тільки після нових клінічних досліджень.