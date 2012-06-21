Міністерство охорони здоров'я закликає вакцинувати від COVID-19 на свята. Хочуть проводити щеплення на майданах під час святкувань 30-річчя незалежності України.

"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на майдани й вакцинацію просто неба. Цей досвід варто перейняти всім і застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне - дотримуватися карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію", - повідомляє МОЗ.

Зараз в Україні працює понад три тисячі пунктів щеплення, майже 400 центрів масової вакцинації та 1 тисяча мобільних бригад.

"Пунктам щеплень із низьким потоком пацієнтів, можливо, треба взяти паузу, щоб подумати, як його збільшити. Але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати", - додають у міністерстві.

За останню добу в Україні виявили 781 новий випадок коронавірусної інфекції. Зокрема, захворіли 37 дітей і 28 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), Полтавській (35) областях.