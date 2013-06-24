Залишки зернових та олійних культур за 2021 рік становлять $10 мільярдів, цьогорічний агроекспорт оцінюється ще в $20 мільярдів. Тому завдяки угоді про відкриття українських чорноморських портів Україна зможе отримати значні валютні надходження, що насамперед гарантує подальше функціонування аграрного сектору нашої держави.

На цьому акцентував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час пресконференції «Безпечне транспортування зерна та продовольства через морські порти України».

Із розблокуванням морських портів має збільшитися обсяг експорту зернових. Буде значно здешевлено логістику, пояснив міністр. Адже нині з ціни умовно $350 за тонну український фермер має тільки близько $100, решта — вартість транспортування. А в ринкових умовах, до блокади портів, фермер віддавав інфраструктурі тільки 15% ціни агропродукції.

«Нам до цього потрібно повертатися. Якщо цього не станеться, буде ще більша проблема — насамперед в Україні, а потім у світі», — підкреслив Микола Сольський.