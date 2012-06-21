У Шостці на Сумщині підбили підсумки і нагородили переможців третього відкритого регіонального фестивалю, присвяченого традиційній українській страві. Започаткований місцевим вищим професійним училищем три роки тому, цього разу кулінарний патріотично-гастрономічний фестиваль зібрав майже 100 учасників не тільки із Шостки і району, а й інших міст Сумської та Чернігівської областей і Києва. Та й вікова категорія приємно вражала: наймолодшому учасникові 14, найстаршому — 80 років.
Змагання проходили в кілька турів у номінаціях «Юні аматори», «Аматори-студенти», «Майбутні професіонали», «Фанати вареників» та «Метри кулінарії». За словами голови журі інженера-технолога харчової промисловості приватного підприємця з виготовлення борошняних кулінарних виробів Віктора Тукала, учасники фестивалю продемонстрували неабияку майстерність і кулінарні фантазії. Були вареники з карамеллю-грушею, горіхами та медом; м’ясом, капустою і додаванням соусу із сої, імбиру, меду й крохмалю; із маком, рецепт якого переходить із покоління в покоління; навіть по-флотськи — із тушонкою та сиром і багато інших. Усі переможці разом із подяками і дипломами отримали подарунки, а учасники і глядачі — незабутні емоції та чудову нагоду запозичити рецепти неперевершеної української страви.