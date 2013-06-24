У Вінницькій області ініціювали програму підтримки важкопоранених захисників та членів їхніх сімей, ідеться на сайті обласної військової адміністрації.

«Це наш обов’язок і наша відповідальність перед нашими захисниками. Маємо відвідати та поспілкуватись з кожним таким героєм та його сім’єю, щоб підтримати та допомогти їм. Організувати весь обсяг медичних обстежень, вчасне направлення на спеціалізоване лікування та реабілітацію. Визначити потреби в догляді, облаштуванні та засобах реабілітації та забезпечити їх отримання», — наголосив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Ідеться про запровадження комплексної програми підтримки та допомоги особам, які зазнали важких поранень (травми, захворювання) під час оборони України, та їхнім сім’ям. Буде забезпечено контроль за оформленням та призначенням пораненим захисникам інвалідності, організовано максимальне проведення МСЕК через заочний розгляд або виїзні засідання за місцем проживання цих осіб. Обласна влада планує в разі необхідності залучати до вирішення потреб захисників та їхніх сімей міжнародні, всеукраїнські та місцеві благодійні організації.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

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