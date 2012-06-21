Погодні умови в Україні сприяють успішній перезимівлі та нормальному розвитку озимих зернових культур. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Топчій під час прес-конференції «Посівна-2019: чи матимемо черговий рекорд?».
За словами посадовця, нині українські аграрії мають чи не найбільшу площу посівів за останні роки — 7,2 млн га, з яких 6,2 млн га припадають на пшеницю.«Цей показник можливий завдяки погодним умовам. Саме перезимівля в останні роки була сприятливою, і цей рік ми загалом оцінюємо як сприятливий», — сказав він.Заступник міністра зазначив, що на сьогодні немає інформації про критичні чинники, які б негативно вплинули на показники перезимівлі.Проте у профільному міністерстві вважають, що через погодні катаклізми ще можливий певний відхід від цих показників, оскільки озимі вийшли з перезимівлі лише на півдні і в центрі України.
Фахову оцінку впливу метеорологічних чинників на розвиток, стан і продуктивність основних сільськогосподарських культур дала начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
За інформацією Урядового порталу, станом на 4 березня у п’яти областях України розпочато посів ранніх ярих зернових та зернобобових. Зокрема посіяно: ярого ячменю — 11,6 тис. га; пшениці — 0,3 тис. га; вівса — 0,2 тис. га; гороху — 10,4 тис. га. Також триває підживлення озимих культур. Озимої пшениці підживлено 3,1 млн га, або 49 відсотків усіх площ, озимого жита — 25,6 тис. га, або 22 відсотки; озимого ячменю — 606,5 тис. га, або 60 відсотків.
Як відомо, торік урожай зернових в Україні становив рекордні 70,1 млн т.