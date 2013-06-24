Учора під час робочої поїздки до Одеської області Президент Володимир Зеленський ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Завантаження відбулося в Морському торговельному порту «Чорноморськ».

«Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати», — сказав глава держави.

За словами Президента, експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок війни.

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна чекає від партнерів — представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини на відповідні сигнали для початку транспортування зерна. Як повідомив глава держави, експорт може розпочатися найближчими днями.

«Наша сторона повністю готова. Усі сигнали ми передали партнерам — ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати», — розповів Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що розблокування експорту українського зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів, а також голоду та політичного хаосу в країнах, які потребують харчової продукції. «Для нас важливо, щоб Україна залишалася гарантом світової продовольчої безпеки», — наголосив він.

Разом із главою держави із завантаженням зерна ознайомилися представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, зокрема Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк, Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо, Посол Канади Лариса Ґаладза, Посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен, заступник глави представництва ЄС Ремі Дюфло, координатор системи ООН Оснат Лубрані.

Президент провів зустріч із представниками дипломатичного корпусу, під час якої було обговорено питання експорту зерна та міжнародну підтримку України.

Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які проходять лікування в одному з медичних закладів. Серед пацієнтів лікарні громадянин Іспанії, який боронить нашу країну в лавах Інтернаціонального легіону.

Глава держави поспілкувався з бійцями й побажав їм швидкого одужання.

Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації програми протезування для військовослужбовців. Президент поцікавився в персоналу нагальними потребами медичного закладу.

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