Орбітальний телескоп Kepler виявив екзопланету Kepler-1649c, яка дуже схожа на «близнюка» Землі. На поверхні цієї планети, на думку вчених, така ж температура, як на поверхні нашої, крім усього, Kepler-1649c схожа на Землю розмірами. «Близнюку» Землі присвячено пресреліз, опублікований вченими Лабораторії реактивного руху NASA.
Астрономи говорять, що планета Kepler-1649c є найбільш схожою на нашу з усіх екзопланет, виявлених за допомогою космічної обсерваторії «Кеплер». Планета, яка віддалена від нас на 300 світлових років (не так вже й багато в масштабах космосу), всього в 1.06 рази більша за Землю. Згідно з розрахунками вчених NASA, Kepler-1649c отримує від своєї зірки приблизно 3/4 енергії, одержуваної Землею від Сонця. Докладна стаття про перспективну для подальших досліджень планеті з'явилася на сторінках видання The Astrophysical Journal Letters.
«З огляду на відстань до зірки, а також той факт, що світило є відносно тьмяним червоним карликом, на поверхні планети Kepler-1649c може бути приблизно така ж температура, як на Землі. Це означає, що там може існувати рідка вода, яка є основою відомого нам органічного життя», — кажуть астрономи, відзначаючи, що у Kepler-1649c має і суттєві відмінності від Землі —наприклад, планета обертається навколо своєї зірки всього за 19.5 земних діб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»