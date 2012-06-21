Вони розробили спеціальний генератор, який з однієї дощової краплі видає напругу в 140 Вольт, що досить для роботи 100 маленьких світлодіодних лампочок.
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Нова конструкція в генераторі містить алюмінієвий електрод і оксид індію-олова в якості іншого електрода, покритого політетрафторетіленом (або просто PTFE). Коли крапля дощу потрапляє на матеріал, два електроди створюють замкнутий ланцюг. Це дозволяє зарядам, накопичених в PTFE, перетворюватися на електрику. Пристрій може навіть витримати проливний дощ.
Правда, доведеться зробити ще багато, щоб створити на основі винаходу корисний на практиці продукт. Адже домогтися короткострокового сплеску енергії просто, а накопичувати її для безперервної роботи – досить складно. У разі успіху, в майбутньому пристрій можна буде встановлювати, наприклад, на дахи будинків.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у Франції збудували першу сонячну електростанцію на воді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»