Астрофізики з Університету Лунда (Швеція) за допомогою комп'ютерного моделювання встановили, що приблизно 4,5 мільярда років тому Юпітер зробив «подорож» Сонячною системою і вийшов на нову орбіту.
Дослідження опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, а коротко про нього йдеться на сайті Університету Лунда. Вчені повідомляють, що близько 4,5 мільярда років тому Юпітер був розміром з сучасну Землю.
На їхню думку, саме тоді майбутній газовий гігант здійснив «подорож» через Сонячну систему. Він сформувався в чотири рази далі від Сонця, ніж знаходиться зараз.
«Вперше ми отримали докази того, що Юпітер сформувався далеко від Сонця, а потім мігрував, – говорить провідний автор роботи Симона Пірані. – Ці докази засновані на асиметричному розподілі троянських астероїдів, що обертаються біля нього».
Троянці складаються з двох груп, які об'єднують тисячі об'єктів різного розміру. Вони розташовані по обидва боки від Юпітера і обертаються по орбіті разом з планетою.
Однак перед Юпітером троянських астероїдів приблизно на 50% більше, ніж позаду нього. Саме ця асиметрія і стала ключем до розуміння міграції планети.
Моделювання показало, що асиметрія могла виникнути тільки в тому випадку, якщо Юпітер сформувався значно далі від Сонця. Під час подорожі до зірки його гравітація притягнула більше троянських астероїдів, ніж знаходиться за ним.
За розрахунками дослідників, міграція зайняла близько 700 тисяч років. А почалася вона через 2-3 мільйони років після того, як Юпітер почав своє існування в якості крижаного астероїда далеко від Сонця.
Подорож углиб Сонячної системи відбувалося по спіралі. Юпітер продовжував обертатися навколо Сонця, але його траєкторія поступово звужувалася.
Основну причину міграції вчені пов'язують з гравітаційними силами газу, що оточував Юпітер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»