Проти нового штаму коронавірусу Delta вчені визнали ефективними дві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca.
Про це йдеться в дослідженні, яке оприлюднили в журналі New England Journal of Medicine.
Дві дози препарату Pfizer запобігають зараженню штамом Delta на 88%, а щеплення AstraZeneca – на 67%.
Одна доза вакцини також дає ефект, але не такий сильний.
"Наше дослідження про знижену ефективність однієї дози мусить прискорити дії, спрямовані на максимізацію приймання другої дози серед вразливих груп у контексті циркуляції варіанту Delta", — повідомили вчені.
Ізраїль стане першою країною, яка випробує пероральну вакцину проти Covid-19. У Європі вже виготовили кілька тисяч капсул пероральної вакцини. Вони будуть доступні в Ізраїлі. Інші країни також планують взяти участь у випробуванні.