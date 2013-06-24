Вчені з Університету Меріленда в США з’ясували, що мутований коронавірус легше переноситься повітрям. Авторидослідження вивчили 49 випадків зараження різними штамами вірусу. Причому у всіх пацієнтів хвороба протікала в легкій формі – взагалі без симптомів або зі слабкими ознаками.

Добровольцям запропонували три рази повторити вголос алфавіт – або заспівати відому пісню «З днем народження тебе». З’ясувалося, що ті люди, які були раніше заражені альфа-штамом, викинули при цьому в повітря у 100 разів більше вірусів, ніж ті, хто хворів першим штамом, який знайшли в Ухані.

«Ми знаємо, що «дельта» навіть більш заразна, ніж «альфа». Наше дослідження надає додаткові докази передачі нових штамів інфекції повітряно-крапельним шляхом», – сказали дослідники.

Нагадаємо, що лікарі ще раз підтвердили, що медичні маски варто носити, навіть якщо багато хто ними нехтуює і впевнені у їх непотрібності. За словами вчених, вони захищають приблизно від 50% всіх вірусів. Щоб вірус не передався, потрібно не тільки вакцинуватися, а й використовувати засоби індивідуального захисту.