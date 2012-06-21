Молекулярні біологи з’ясували, що тромби в судинах пацієнтів з найважчими формами COVID-19 можуть утворюватися через «помилки» при збірці антитіл, які атакують білки оболонки коронавірусу.
Результати відповідного дослідження опубліковано в науковому виданні Blood.
«Раніше ми могли тільки припускати, чому при тяжкому перебігу COVID-19 активуються тромбоцити. З'ясувалося, що виною всьому є дефектні антитіла — вони з’єднуються з зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити», – зазначив професор Джон Гіббінс, один із авторів даного дослідження.
Так, у результаті зараження SARS-CoV-2 можуть з’являтися важкі порушення в роботі імунітету, зокрема, формуватися тромби і з’являтися проблеми з роботою серця і судин. Всі ці симптоми загрожують життю, посилюючи ризик від COVID-19. Вчені намагаються зрозуміти, як цьому запобігти.
В ході нового дослідження Гіббінс і його колеги з’ясували, як з’являються подібні проблеми в роботі системи згортання крові. Вони вивчали структуру антитіл з плазми крові пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій і важкій формі, і виявили, що в окремих випадках структура антитіл помітно відрізнялася.
Зокрема, в організмі пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію у важкій формі, ці білкові ланцюжки покривав незвичайний набір цукрів. Гіббінс і його колеги спробували з’ясувати, як подібні антитіла впливають на життєдіяльність клітин крові. Для цього вчені додавали їх в зразки крові здорових пацієнтів. В результаті різко збільшувалася кількість активованих тромбоцитів, і як результат, імовірність спонтанної появи тромбів. Коли вчені видаляли молекули цукрів з поверхні антитіл, цього не відбувалося.
Простеживши за взаємодіями антитіл, клітин судин і тромбоцитів, вчені з’ясували, на які рецептори і гени діяли помилково зібрані білкові молекули. Тож Гіббінс і його колеги сподіваються, що результати їхньої роботи допоможуть створити препарати, які захищали б носіїв важких форм COVID-19 від тромбозу.
Нагадаємо, що навесні цього року низка країн Заходу через повідомлення про можливі побічні ефекти (в тому числі – тромбоз) тимчасово призупиняла щеплення вакциною від AstraZeneca, а деякі – від Johnson & Johnson.