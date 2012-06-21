Вперше за багато років у Гренландії пішов дощ, що говорить про критичну зміну клімату. Данські вчені вважають, що це може бути ознакою глобального потепління.

Опади випали 14 серпня на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря. За словами експертів, дощ в Гренландії може початися при температурі вище або трохи нижче 0 ° C. Подібні випадки потепління на острові за останні дві тисячі років спостерігалися тільки дев’ять разів. Але тільки за минуле десятиліття температура піднімалася тут тричі. Однак в попередніх випадках, у 2012 і в 2019 роках, опадів не було, повідомляє Bucha.Life, посилаючись на статтю в Phys.org.

Крім того, цього літа в Гренландії стовпчики термометрів піднялися до рекордних +20°C. Крижаний щит, який покриває острів, почав танути ще сильніше. За своєю площею він втричі більший, ніж територія Франції. Вчені стурбовані такою аномальною погодою: потепління в Арктиці відбувається швидше, ніж в цілому на планеті.

За прогнозами вчених, якщо лід в Гренландії повністю розтане, рівень Світового океану може піднятися на сім метрів. При цьому підвищення рівня всього на п’ять метрів вже призведе до глобальної катастрофи і до великого переселення народів. На думку кліматологів, це може статися вже через 100 років. Тоді, в наслідок затоплення, під водою опиниться 30% суші.