Людина стає по-справжньому дорослішає тільки після 30 років. За словами досвідчених неврологів, тільки до цього віку мозок перестає змінюватися і вважається зрілим.
Виступаючи перед міжнародним нейробіологічним зыбранням, організованим Академією медичних наук в Оксфорді, професор Пітер Джонс з Кембриджського університету заявив, що людину з наукової точки зору не можна вважати дорослою в 18 років. Вважається, що саме досягнувши повноліття у людей починається доросле життя, але це абсурд, кажуть експерти в галузі мозку. Справа в тому, що до 30 років мозок зазнає серйозних змін, а тому 20-річні люди дуже сприйнятливі до психічних розладів, які завершуються приблизно до 30 років.
Також професор Джонс підкреслив ступінь індивідуальної мінливості в розвитку мозку, а тому всі люди дорослішають по-різному. За оцінками вчених, в середньому людина стає по-справжньому дорослою тільки після 30 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»