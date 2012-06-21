Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Вчені з Вищої технічної школи Цюріха розповіли, що на Землі прискорюється зростання температур, що призведе до того, що в найближчі 10 років будуть спостерігатися рекордні періоди аномальної спеки. Про це повідомляє портал Axios з посиланням на науковий журнал Nature Climate Change.

«Головна думка полягає в тому, що в майбутні десятиліття нам потрібно підготуватися до більш рекордниХ піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди», – зазначив учасник дослідження Ерік Фішер.

За результатами дослідження, вчені виявили, що періоди аномально спекотної температури можуть бути пов'язані з викидом парникових газів. Чим вище показники викидів газів, тим частіше можуть траплятися періоди спеки.

Також експерти підкреслили, що планета за десятиліття прогрівається на 0,18C °, це набагато швидше, ніж спостерігалося в попередні 40 років.

На думку вчених, на сьогоднішній день необхідно скоротити викиди парникових газів.

Однак, вжиті заходи можуть виявитися недостатніми на тлі того, як швидко парникові гази змінюють клімат Землі, додали фахівці.