Наукове співтовариство б'є на сполох: понад 250 вчених з різних країн світу підписали петицію, яку направили в ООН і в Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Документ свідчить, що бездротові навушники, такі як Apple AirPods і їх аналоги можуть спровокувати розвиток раку у користувачів.
Вчені розповіли, що конструкція таких навушників, яка підтримує зв'язок із мобільними пристроями з допомогою бездротової технології Bluetooth, працює за принципом роботи з малопотужними радіохвилями. Раніше подібні радіохвилі були визнані канцерогенними і здатними викликати рак. AirPods має глибоку посадку у вушній раковині. Вчені вважають, що така особливість піддає опроміненню слуховий апарат і головний мозок.
Однозначної думки з цього приводу в науковому співтоваристві немає, проте експерименти на тваринах частково підтверджують думку про шкідливість бездротових навушників. У ході опромінення тварин хвилями, які використовуються в подібних пристроях, з'ясувалося, що промені такого характеру здатні викликати рак.
Також вчені в черговий раз нагадали про шкідливість хвиль, які використовуються в технології Wi-Fi і стільникового зв'язку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»