Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Група вчених з Ньюкасльського університету (Великобританія) і Метеорологічного бюро опублікували матеріал з прогнозом значного збільшення кількості інтенсивних штормів через зміни клімату.
Саме вони стали причиною недавніх повеней у Німеччині та Бельгії, пише Phys.org.
За прогнозами експертів, вже до кінця XXI століття подібні катаклізми почнуть відбуватися на суші приблизно в 14 разів частіше, ніж зараз.
Єдиним способом запобігти цьому – обмежити викиди парникових газів. На думку вчених, на сьогоднішній день уряди різних країн надто повільно займаються їх скороченням, що призводить до прискорення глобального потепління.
Нині майже стаціонарні інтенсивні зливи в Європі є рідкістю і рідко трапляються над частинами Середземного моря. Точні прогнози майбутніх змін інтенсивних дощових подій є ключовими для складання ефективних планів адаптації та пом'якшення наслідків для обмеження несприятливих наслідків зміни клімату.