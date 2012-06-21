Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Йдеться про повені в Європі і Китаї, аномальну спеку в Північній Америці, Туреччині і в країнах Північної Африки, масштабні пожежі в Сибіру та інші кліматичні зміни.

Як повідомляє видання Bloomberg, причиною природних катастроф є шкідливі викиди, які потрапили в атмосферу кілька років тому. За словами німецького метеоролога Йоханнеса Куасе (Johannes Quaas), наслідки від забруднення з'являються не відразу, а через десятиліття.

«Навіть якщо суспільство виконає завдання щодо скорочення викидів вуглекислого газу до чистого нуля у 2050 році, планета буде продовжувати «теплішати» і після цього», – додав експерт.

Фінський вчений Вірпі Колланус (Virpi Kollanus) зазначає, що глобальне потепління впливає і на самопочуття населення: тривалі теплові хвилі можуть призвести до декількох сотень смертей, особливо серед літніх людей.

У Фінляндії 31 день поспіль максимальна температура перевищувала 25 ° C, що стало найтривалішою тепловою хвилею, будь-коли зареєстрованою в країні. Відділення швидкої допомоги були переповнені пацієнтами, що страждають від зневоднення і серцевих захворювань, повідомляють місцеві ЗМІ.