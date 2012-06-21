Чистий лід має блакитний відтінок, тому що поглинає більше червоного світла, ніж синього. Більшість айсбергів здаються білими або синіми, коли плавають у морській воді, але з кінця 1980-х років дослідники і моряки повідомляли про те, що бачили нетипово зелені айсберги відразу в кількох частинах Антарктиди. Зелені айсберги цікавили вчених протягом десятиліть, але тепер гляціологи в новому дослідженні повідомляють, що айсберги набувають зеленого кольору завдяки оксидам заліза, які містить кам'яний пил материкової частини Антарктиди.
Нова теорія була сформульована після виявлення австралійськими вченими великої кількості заліза в шельфовому льодовику Емері у Східній Антарктиді. Фітопланктон, мікроскопічні рослини, які є основою морського харчового ланцюга, споживають в основному залізо. Але заліза дуже мало у багатьох районах океану. Експериментальне підтвердження правильності нової теорії означатиме, що зелені айсберги переправляють дорогоцінне залізо з Антарктиди у відкрите море, і коли вони тануть, залізо потрапляє у воду, як основна поживна речовина для організмів, які підтримують майже все морське життя. Іншими словами, зелені айсберги фактично годують весь світовий океан.
«Айсберг постачає залізо далеко в океан, а розтанувши, залізо, як поживна речовина, потрапляє до фітопланктону», – каже Стівен Уоррен, гляціолог з Університету штату Вашингтон і провідний автор нового дослідження. «Ми завжди думали, що зелені айсберги – це екзотична аномалія, але тепер ми думаємо, що вони дійсно можуть бути важливі». Вчені вважають, що розчинений органічний вуглець, а також мікроскопічні частинки давно вимерлих морських рослин і тварин опинилися в пастці в замерзлому льодовику, коли вода замерзла до нижньої частини крижаного шельфу.
Розчинений органічний вуглець має жовтий колір, тому поєднання чистого синього льоду з ним забарвлює льодовик у зелений колір.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»