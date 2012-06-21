Важко уявити, на що саме були схожі перші живі істоти на Землі. Завдяки викопним решткам тривалий час вважалося, що найдавніші мешканці планети були практично плоскими морськими створіннями.
Фахівці з Австралійського національного університету з'ясували, що це не так, повідомляє ScienceAlert.
Ранні тварини – Дікінсон – мали м'язи і травну систему. Дікінсон відносяться до групи викопних решток, що населяли Землю 635-542 мільйони років тому –едіакарська фауна. Вчені довго намагалися зрозуміти, якими були ці істоти. Їх відносили до водоростей, медуз, черв'яків. Учені з Австралії вивчили скам'янілості, знайдені в мулі. Їм близько 558 мільйонів років. Фахівці вважають, що плоска ребриста скам'янілість – це тільки скелет Дікінсон. Під час дослідження вчені знайшли холестерин, що є прямим доказом наявності м'язового скелета і зв'язку саме з тваринним світом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»