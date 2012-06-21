Ще 4,5 мільярда років тому три планети мали істотну поверхневу гравітацію і атмосфери. На їх поверхні були вулкани, водні океани і складна взаємодія, яка дозволяла тут зберігати тепло, яке планети поглинали від Сонця.

Нині залишилася лише одна планета, що має всі перераховані вище властивості – Земля.

У ході численних досліджень вчені прийшли до висновку що на Марсі колись було життя, але ніхто раніше навіть не міг собі уявити, що Венера опиниться в одному списку поряд з ним.

Вся справа в їхніх атмосферах, які раніше були схожими. Обидві планети багаті на воднь, аміак, метан, азот і водяну пару. Вчені вважають, що на Венері були сприятливі умови для життя, як і на Марсі. Але на жодній із них, життя на даний період не збереглося. Венера пережила нестримний парниковий ефект киплячого океану, який швидше за все наздогнав її через 200 мільйонів років. Однак якщо порівнювати планети між собою, то ймовірне життя на Марсі проіснувало набагато довше, перш ніж Червона планета стала негостинною: понад мільярд років тому.

Згадати хоча б весняний період на обох планетах. Як відомо на Венері зовсім його немає, а її день триває 243 земних дні. У свою чергу будь-який сезон на Марсі триває вдвічі більше земного, це пов'язано з удвічі більшою орбітою, ніж на Землі.

Між Венерою та Марсом є багато схожого. У процесі формування, під впливом зовнішніх факторів, а також внутрішніх геологічних процесів, на їх поверхні утворилися гірські хребти і гігантські басейни. Через розплавлені внутрішні рідини планет, на їх поверхнях відбувалися часті вулканічні виверження, які викидали в атмосферу леткі речовини і вуглекислий газ, створюючи при цьому гладке дно водойм.

Однак, розвіюючи міф про безлюдність Венери, вчені відзначили три основні відмінності між цією планетою і таким схожим з нею Марсом.

По-перше, їх орбітальні відстані від Сонця. Венера розташована на відстані 108 мільйонів кілометрів від Зірки, а Марс – на 228 мільйонів кілометрів.

По-друге, швидкість їх планетарних обертань.

По-третє, їх фізичні розміри.

Вчені припускають, що саме близькість Венери до Сонця, стала причиною загибелі планети.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»